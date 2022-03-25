Джулиус Ирвинг: «Баркли-новичок сперва отвечал на все «да, сэр», но это быстро изменилось»

Прославленный игрок «Сиксерс» вспомнил о первом сезоне в НБА Чарльза Баркли.

«Мой новичок... Мы с к тому моменту были уже заслуженными людьми, так что он прислушивался к нам, отвечал на все «да, сэр» и «нет, сэр». Но все быстро изменилось. Вскоре мы уже слышали «Уйди с дороги», «Отвали, сука!»

Баркли любит вспоминать и рассказывать о годах, которые мы провели вместе, нам было тогда очень весело. Было приятно наблюдать за тем, как он развивается и становится доминирующей силой», – рассказал Ирвинг.

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