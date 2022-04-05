Джулиус Ирвинг: «Йокич больше заслуживает приз MVP, чем Эмбиид»

Прославленный игрок «Сиксерс» считает, что приз MVP сезона должен получить из «Наггетс», а не игрок филадельфийской команды .

«Мне бы хотелось, чтобы приз получил Эмбиид, но, как мне кажется, больше всех его заслужил Йокич.

Йокич не пропускает матчи, он выходит каждый вечер и делает свою работу еще лучше, чем в прошлом сезоне. Никола был MVP в прошлом году и, если сейчас он играет еще лучше, я не понимаю, почему он должен лишиться своего статуса», – заявил Ирвинг.

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