Джулиус Ирвинг: «Йокич больше заслуживает приз MVP, чем Эмбиид»

Теги Денвер Филадельфия НБА Джулиус Ирвинг Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Прославленный игрок «Сиксерс» Джулиус Ирвинг считает, что приз MVP сезона должен получить Никола Йокич из «Наггетс», а не игрок филадельфийской команды Джоэл Эмбиид.

«Мне бы хотелось, чтобы приз получил Эмбиид, но, как мне кажется, больше всех его заслужил Йокич.

Йокич не пропускает матчи, он выходит каждый вечер и делает свою работу еще лучше, чем в прошлом сезоне. Никола был MVP в прошлом году и, если сейчас он играет еще лучше, я не понимаю, почему он должен лишиться своего статуса», – заявил Ирвинг.

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