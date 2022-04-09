Шакил О′Нил: «Лучших игроков много. Самых доминирующих всего двое – я и Уилт»

Легендарный центровой ′Нил рассказал, что выделяет его и другого прославленного «большого» на фоне великих игроков НБА.

«Когда вы говорите про лучших, то есть примерно 20 человек – Доктор Джей, Карим, Билл. Список продолжается.

Но когда вы говорите о самых доминирующих, то тут всего двое – я и Уилт», – заявил О’Нил.

Карьерные показатели О’Нила – 23.7 очка, 10.9 подбора, 2,5 передачи и 2,3 блок-шота в среднем за игру.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче