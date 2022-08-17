Джо Лэйкоб отреагировал на возвращение Стивена Эй Смита из отпуска: «Он единственный, кто верил в нас»

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб снял забавное видео со своей реакцией на возвращение телеведущего ESPN Стивена Эй Смита из отпуска.

«Он вернулся? Стивен Эй вернулся? Он единственный, кто верил в нас. С возвращением, Стивен Эй!» – произносит Лэйкоб, лежа в кровати с Кубком Ларри О’Брайена.

В минувшем сезоне «Уорриорз» выиграли свой четвертый чемпионский титул за восемь лет.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?