Джинни Басс – о новом документальном сериале про «Лейкерс»: «Я хочу, чтобы люди узнали правду»

Владелица «Лейкерс» Джинни Басс объяснила, в чем важность нового документального сериала «Наследие: Правдивая история «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я хочу, чтобы люди узнали правду. Я хочу, чтобы у каждого была возможность рассказать свои впечатления. Потому что я знаю только свою точку зрения, что я видела и пережила.

Мне очень понравилось слушать, каково было бывшим игрокам играть в этой команде. Я узнала много нового. И я хочу, чтобы болельщики «Лейкерс», которые знают о победах и поражениях команды, увидели другую сторону, цену проигрыша, цену победы.

Этот фильм не только о титулах и ярких моментах. Он о людях, которые прожили эту историю, и их правде», – сказал Джинни Басс.

10-серийный сериал о «Лейкерс» режиссера Антуана Фукуа вышел на стриминговых платформах Hulu и Disney+. Первая серия стала доступна к просмотру 15 августа.

В съемках фильма приняли участие Мэджик Джонсон, Шакил О’Нил, Леброн Джеймс, Пэт Райли, Карим Абдул-Джаббар, Фил Джексон и другие легенды клуба.

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