Кармело Энтони снимет документальный сериал о своей карьере

планирует снять документальный сериал о своей жизни и баскетбольной карьере под названием «Семь».

Картина будет состоять из четырех серий. В фильме будут рассмотрены примечательные моменты карьеры Мело в , многие из которых он прежде не комментировал.

«Наверное, все задаются вопросом: «Почему сейчас? Почему ты выбрал именно этот момент, чтобы рассказать свою историю?» В общем, я провел достаточно времени, позволяя другим людям говорить за меня. Пришло время моей правды. С нетерпением жду, когда зрители наконец получат возможность услышать о моем путешествии от первого лица», – прокомментировал событие Энтони.

В данный момент форвард является свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за , набирая 13,3 очка и 4,2 подбора в среднем за матч.

В костюме нового «Хищника» – бывший баскетболист. Он уже привык изображать гигантских монстров в кино