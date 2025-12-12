Менеджер НБА: «Тяжело оправдать максимальный контракт Энтони Дэвиса с его нынешним игровым временем»
32-летний центровой «Далласа» Энтони Дэвис может быть использован клубом в качестве обменного актива.
Репортер ESPN Тим Бонтемпс, опираясь на свои источники, сообщил, что интерес к бигмену на рынке вряд ли будет высоким на фоне переноса внимания клубов на более молодых игроков, способных играть в быстром темпе.
«В плане Энтони Дэвиса тяжело оправдать максимальный контракт в 35% от платежки с его нынешним игровым временем (10 из 25 матчей в сезоне)», – заключил руководитель с Запада НБА.
«Далласу» нужно быть предельно осторожным с любой сделкой по Дэвису. Неправильное решение может отбросить их назад на года», – заявил менеджер с Востока.
Платежка «Мэверикс» в следующем сезоне превысит 300 миллионов и может выйти за второй порог в случае выбора в лотерее драфта.