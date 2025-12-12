  • Спортс
Менеджер НБА: «Тяжело оправдать максимальный контракт Энтони Дэвиса с его нынешним игровым временем»

Стоимость Энтони Дэвиса на рынке обменов НБА под вопросом.

32-летний центровой «Далласа» Энтони Дэвис может быть использован клубом в качестве обменного актива.

Репортер ESPN Тим Бонтемпс, опираясь на свои источники, сообщил, что интерес к бигмену на рынке вряд ли будет высоким на фоне переноса внимания клубов на более молодых игроков, способных играть в быстром темпе.

«В плане Энтони Дэвиса тяжело оправдать максимальный контракт в 35% от платежки с его нынешним игровым временем (10 из 25 матчей в сезоне)», – заключил руководитель с Запада НБА.

«Далласу» нужно быть предельно осторожным с любой сделкой по Дэвису. Неправильное решение может отбросить их назад на года», – заявил менеджер с Востока.

Платежка «Мэверикс» в следующем сезоне превысит 300 миллионов и может выйти за второй порог в случае выбора в лотерее драфта.

