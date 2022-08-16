«Финикс» начнет сезон-22/23 матчем с «Далласом»

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НБА планирует провести матч между «Финиксом» и «Далласом» в самом начале нового сезона, 19 октября, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Для обеих команд это будет первая встреча регулярного чемпионата. «Мавс» Луки Дончича одолели «Санс» Криса Пола и Девина Букера во втором раунде плей-офф-2022 со счетом 4-3.

По информации инсайдера Марка Стейна, полное расписание матчей нового сезона будет опубликовано в среду, 17 августа. Ранее также сообщалось, что «Голден Стэйт» примет «Лейкерс» 18 октября, в первый игровой день регулярки.

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