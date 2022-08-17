Марк Кьюбан: «Эндрю Уиггинс обыграл «Даллас» в финале Запада»

Владелец заявил, что форвард стал ключевым игроком, благодаря которому «Голден Стэйт» обыграл «Мэверикс» в финальной серии Западной конференции прошлого сезона.

«Эти парни знали свои роли. Как Эндрю Уиггинс. Я считаю, что именно он обыграл нас, и я сказал ему об этом после серии.

Мы знали, чего ждать от Клэя, Стефа и Дрэймонда. Мы не ожидали, что Уиггс так себя проявит, но это сделал», – сказал Кьюбан.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА