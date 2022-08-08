Эндрю Уиггинс: «Все эти взлеты и падения по ходу карьеры делают победу только ценнее»

Форвард «Уорриорз» рассказал о том, что непростые сезоны в начале карьеры сделали недавнюю победу в чемпионате только ценнее.

«У меня все отлично. В моей карьере было много взлетов и падений, меня списывали со счетов, но я все выдержал и выиграл чемпионат. Все жертвы, все эти взлеты и падения, все оно того стоило. Все это делает мою историю только лучше», – сказал Уиггинс.

Канадец также объяснил, в чем разница между игрой за «Миннесоту» и «Голден Стэйт».

«Выступая в составе «Уорриорз», я всегда выхожу на площадку и верю в свои способности. В «Миннесоте» я делал неплохую статистику. Но все говорили: «Набивает стату в плохой команде». Потом перешел в «Голден Стэйт» и уже не набираю столько очков, но делаю многое с куда более высокой эффективностью. Все это могут видеть», – заявил Эндрю.

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