«Кливленд» может попытаться вернуть Эндрю Уиггинса в межсезонье-2023

может вернуть в команду форварда «Голден Стэйт» в межсезонье-2023.

Как сообщает обозреватель Right Down Euclid Эван Дамаррелл со ссылкой на источники в лиге, «Кавальерс» давно рассматривают вариант с подписанием Уиггинса.

Канадец был выбран «Кэвз» под 1-м номером на драфте-2014, но вскоре был обменян в «Миннесоту». Следующим летом он может стать свободным агентом, если не договорится о продлении контракта с действующими чемпионами.

В минувшем сезоне Эндрю набирал по 17,2 очка, 4,4 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?