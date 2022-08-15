«Бостон» примет «Милуоки» в Рождество, «Нью-Йорк» – «Филадельфию»

НБА планирует включить еще два матча в рождественскую программу нового сезона, сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.
Финалист минувшего чемпионата «Бостон» примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо. «Нью-Йорк» сыграет в Мэдисон-сквер-гардене с «Филадельфией» Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена.
Ранее сообщалось, что в Рождество также пройдут матчи «Далласа» против «Лейкерс», «Голден Стэйт» против «Мемфиса» и «Денвера» против «Финикса».
Получил имя от японского адмирала, одолжил его легенде НБА – вслед за Расселлом умер и тот, кто уступил ему место в «Бостоне»