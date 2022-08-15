«Бостон» примет «Милуоки» в Рождество, «Нью-Йорк» – «Филадельфию»

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НБА планирует включить еще два матча в рождественскую программу нового сезона, сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Финалист минувшего чемпионата «Бостон» примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо. «Нью-Йорк» сыграет в Мэдисон-сквер-гардене с «Филадельфией» Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена.

Ранее сообщалось, что в Рождество также пройдут матчи «Далласа» против «Лейкерс»«Голден Стэйт» против «Мемфиса» и «Денвера» против «Финикса».

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