Эван Тернер: «Кевин Дюрэнт имеет право сказать, что Стив Нэш недостаточно хорош»

Бывший игрок НБА Эван Тернер поддержал форварда «Бруклина» , который хочет покинуть клуб в нынешнее межсезонье.

На недавней встрече с владельцем «Нетс» Дюрэнт заявил, что не хочет выступать за команду, пока в ней работают генеральный менеджер и главный тренер .

«Почему вы оставляете Стива Нэша? Он не доказал, что является хорошим тренером. Кей Ди работал с достаточным количеством тренеров. Его уровень понимания баскетбола позволяет сказать: «Нет, он недостаточно хорош. Я ни о чем не прошу, но мы пытаемся выиграть чемпионат. Зачем вы наняли новичка?» – сказал Тернер.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?