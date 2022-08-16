Эван Тернер: «Кевин Дюрэнт имеет право сказать, что Стив Нэш недостаточно хорош»

Теги Бруклин Шон Маркс Стив Нэш НБА Кевин Дюрэнт Эван Тернер Баскетбол

Бывший игрок НБА Эван Тернер поддержал форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта, который хочет покинуть клуб в нынешнее межсезонье.

На недавней встрече с владельцем «Нетс» Дюрэнт заявил, что не хочет выступать за команду, пока в ней работают генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш.

«Почему вы оставляете Стива Нэша? Он не доказал, что является хорошим тренером. Кей Ди работал с достаточным количеством тренеров. Его уровень понимания баскетбола позволяет сказать: «Нет, он недостаточно хорош. Я ни о чем не прошу, но мы пытаемся выиграть чемпионат. Зачем вы наняли новичка?» – сказал Тернер.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?

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