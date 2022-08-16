Кевин Дюрэнт продолжит конфликтовать с «Нетс», если не будет обменян

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт решительно настроен покинуть команду в нынешнее межсезонье, пишет инсайдер НБА Марк Стейн.

По информации Стейна, Дюрэнт продолжит разрушать «Нетс» изнутри, если руководство клуба не снизит запрашиваемую за него цену при обсуждении обмена.

Отмечается, что звездный баскетболист хочет перейти в одну из сильных команд – , , или «Филадельфию».

Ранее Дюрэнт потребовал уволить генерального менеджера «Бруклина» Шона Маркса и главного тренера команды Стива Нэша.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?