Кевин Дюрэнт: «Не собираюсь завершать карьеру»

Форвард опроверг сообщения о том, что он готов к завершению карьеры, если «Нетс» не согласятся обменять его в другую команду.

«Знаю, что большинство верит анонимным источникам, публикующим информацию обо мне, но если кто-то услышит, что я хочу сказать, то знайте: я не планирую завершать карьеру в ближайшее время. Творится какой-то гребаный цирк», – написал Дюрэнт в твиттере.

Кевин Дюрэнт потребовал у владельца «Нетс» Джозефа Цая обменять его в другую команду или уволить генерального менеджера Шона Маркса и главного тренера Стива Нэша. Сообщения об ультиматуме форвард не опровергал.