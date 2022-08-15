«Примечательно, что «Бруклин» не играет в Рождество». Обозреватель Кит Смит предположил, что НБА ожидает обмена Дюрэнта

Известный обозреватель НБА Кит Смит предположил, что лига ожидает обмена суперзвезды «Бруклина» Кевина Дюрэнта в другую команду, не включив «Нетс» в число участников рождественских матчей предстоящего сезона.
«Примечательно, что «Бруклин» не будет играть в Рождество. Очевидно, что НБА не очень хочет давать крайне важное место команде, которая к Рождеству, возможно, будет находиться в режиме полуперестройки.
(Да, я знаю, кто еще играет. Можете смело шутить)», – написал Смит в Twitter.
Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?