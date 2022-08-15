«Примечательно, что «Бруклин» не играет в Рождество». Обозреватель Кит Смит предположил, что НБА ожидает обмена Дюрэнта

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Известный обозреватель НБА Кит Смит предположил, что лига ожидает обмена суперзвезды «Бруклина» Кевина Дюрэнта в другую команду, не включив «Нетс» в число участников рождественских матчей предстоящего сезона.

«Примечательно, что «Бруклин» не будет играть в Рождество. Очевидно, что НБА не очень хочет давать крайне важное место команде, которая к Рождеству, возможно, будет находиться в режиме полуперестройки.

(Да, я знаю, кто еще играет. Можете смело шутить)», – написал Смит в Twitter.

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