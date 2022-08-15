«Примечательно, что «Бруклин» не играет в Рождество». Обозреватель Кит Смит предположил, что НБА ожидает обмена Дюрэнта

Известный обозреватель НБА Кит Смит предположил, что лига ожидает обмена суперзвезды «Бруклина» в другую команду, не включив «Нетс» в число участников рождественских матчей предстоящего сезона.

«Примечательно, что «Бруклин» не будет играть в Рождество. Очевидно, что НБА не очень хочет давать крайне важное место команде, которая к Рождеству, возможно, будет находиться в режиме полуперестройки.

(Да, я знаю, кто еще играет. Можете смело шутить)», – написал Смит в Twitter.

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