«Уорриорз» – фавориты сезона-22/23 по мнению ESPN, «Нетс» – 10-е, «Лейкерс» – 17-е

Теги Бостон Голден Стэйт Лейкерс Бруклин НБА ESPN Баскетбол

ESPN составил предварительный прогноз на следующий сезон НБА.

По мнению телевизионной компании, лучшие шансы на титул будет иметь чемпион прошедшего сезона «Голден Стэйт». Соперник калифорнийцев по финалу-2022 «Бостон» расположился на второй позиции.

Одни из главных претендентов на титул в прошедшем сезоне «Бруклин» и «Лейкерс» заняли 10-е и 17-е места в рейтинге соответственно.

Шансы каждой команды на победу в чемпионате в сезоне-2022/23 можно посмотреть на сайте ESPN.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

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