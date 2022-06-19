«Уорриорз» – фавориты сезона-22/23 по мнению ESPN, «Нетс» – 10-е, «Лейкерс» – 17-е

ESPN составил предварительный прогноз на следующий сезон НБА.
По мнению телевизионной компании, лучшие шансы на титул будет иметь чемпион прошедшего сезона «Голден Стэйт». Соперник калифорнийцев по финалу-2022 «Бостон» расположился на второй позиции.
Одни из главных претендентов на титул в прошедшем сезоне «Бруклин» и «Лейкерс» заняли 10-е и 17-е места в рейтинге соответственно.
Шансы каждой команды на победу в чемпионате в сезоне-2022/23 можно посмотреть на сайте ESPN.
Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы