«Уорриорз» – фавориты сезона-22/23 по мнению ESPN, «Нетс» – 10-е, «Лейкерс» – 17-е

ESPN составил предварительный прогноз на следующий сезон НБА.

По мнению телевизионной компании, лучшие шансы на титул будет иметь чемпион прошедшего сезона «Голден Стэйт». Соперник калифорнийцев по финалу-2022 расположился на второй позиции.

Одни из главных претендентов на титул в прошедшем сезоне и заняли 10-е и 17-е места в рейтинге соответственно.

Шансы каждой команды на победу в чемпионате в сезоне-2022/23 можно посмотреть на сайте ESPN.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы