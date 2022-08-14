НБА опубликует предварительное расписание сезона-2022/23 на следующей неделе

Теги Даллас Голден Стэйт Лейкерс Мемфис НБА календарь Баскетбол

НБА планирует опубликовать предварительное расписание матчей сезона-2022/23 на следующей неделе, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Ранее Стейн сообщил, что НБА собирается включить матч между «Голден Стэйт» и «Мемфисом» в рождественскую программу нового сезона. Также в Рождество состоится встреча между «Лейкерс» и «Далласом».

Согласно сообщению инсайдера Шэмса Чарании, действующий чемпион «Голден Стэйт» проведет домашний матч против «Лейкерс» в первый игровой день регулярного чемпионата НБА-2022/23. В рамках встречи также запланирована церемония вручения «Уорриорз» чемпионских перстней.

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