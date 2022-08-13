НБА планирует поставить матч «Даллас» – «Лейкерс» в рождественскую программу

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Лука Дончич календарь Баскетбол

НБА планирует поставить матч между «Далласом» Луки Дончича и «Лейкерс» Леброна Джеймса в рождественскую программу нового сезона.

Для «Мэверикс» эта игра стала бы шестой в истории клуба в рождественский день. «Лейкерс» 48 раз участвовали в матчах на Рождество.

Две команды уже встречались в рождественский день 25 декабря 2020 года. «Лейкерс» тогда победили со счетом 128:115.

«Даллас» в прошлом сезоне добрался до финала Западной конференции, «Лейкерс» не прошли в плей-офф.

В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле. Зачем? А Леброну придется менять номер?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные