НБА планирует поставить матч «Даллас» – «Лейкерс» в рождественскую программу

НБА планирует поставить матч между «Далласом» и «Лейкерс» в рождественскую программу нового сезона.

Для «Мэверикс» эта игра стала бы шестой в истории клуба в рождественский день. «Лейкерс» 48 раз участвовали в матчах на Рождество.

Две команды уже встречались в рождественский день 25 декабря 2020 года. «Лейкерс» тогда победили со счетом 128:115.

в прошлом сезоне добрался до финала Западной конференции, не прошли в плей-офф.

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