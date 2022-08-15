Дэвид Гриффин: «Ингрэма не заботят слухи об обмене»

Вице-президент «Нового Орлеана» по баскетбольным операциям прокомментировал слухи о возможном обмене .

Ранее сообщалось, что «Пеликанс» могут обменять Ингрэма и другие активы в «Бруклин» на .

«Многие игроки действительно слишком заняты баскетболом, чтобы читать различные слухи. Им могут рассказывать люди, который находятся рядом. Ингрэм не пользуется соцсетями. Он совершенно не в курсе того, что там происходит.

Иногда я звоню ему, когда его имя упоминается в слухах, чтобы внести ясность. Он отвечает: «Грифф, не волнуйся, я впервые слышу о таком, меня это не заботит», – признался Гриффин.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?