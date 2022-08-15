«Победы помогают скрыть любую неприязнь». Джефф Ван Ганди считает, что «Нетс» удастся исправить ситуацию с Дюрэнтом

Бывший тренер , ныне комментатор считает, что успешное начало сезона поможет исправить ситуацию с , если форвард останется в команде.

«Ничего удивительного в том, что обе стороны действуют в своих интересах. Если Дюрэнт действительно просит об обмене и предпочитает играть в другой команде, это, безусловно, его право. Но команда также имеет право сказать: «Нет, мы думаем, что мы сильнее с тобой, чем без тебя».

Дюрэнт любит баскетбол, и я никогда не видел, чтобы он не старался и не выкладывался на площадке. Так что, если «Нетс» оставят его, я думаю, что все можно уладить. Я понимаю, что сейчас все выглядит очень драматично и сложно представить, что они снова начнут разговаривать друг с другом, но я не думаю, что это будет такой уж большой проблемой. Пара неловких дней, но потом они выиграют три матча подряд и все наладится.

Если останется Симмонс, останется Харрис, Ирвинг настроится на нужную волну и сможет играть, то у них будет очень хорошая команда. Победы помогают скрыть любую неприязнь», – сказал Ван Ганди.

На недавней встрече с владельцем клуба Джозефом Цаем Дюрэнт заявил, что не хочет выступать за «Бруклин», пока командой руководят генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?