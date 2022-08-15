Кевин Дюрэнт пригрозил удалить Twitter-аккаунт, но позже стер сообщение

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт в диалоге с болельщиком в Twitter пригрозил удалить свой аккаунт, но позже передумал и стер сообщение.

«Завтра я включу таймер на время, когда удалю свой Twitter-аккаунт, он портит мое наследие. Следите за обновлениями», – написал игрок.

Ранее Дюрэнт вступил в перепалку с другим болельщиком, который заявил, что «переходы из одной команды в другую из-за небольших трудностей портят наследие».

«Все дело в точке зрения, мой дорогой. Ты говоришь, что наследие испорчено, а я скажу, что они никогда не было таким сильным, как сейчас», – ответил Дюрэнт.

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