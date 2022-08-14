Кевин Дюрэнт: «Мое наследие сильно как никогда»

Теги Бостон Бруклин Филадельфия НБА Кевин Дюрэнт соцсети Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт ответил на критику в твиттере.

«Вся эти переходы из одной команды в другую после небольших трудностей портит твое наследие», – написал один из пользователей.

«Все дело в точке зрения, мой дорогой. Ты говоришь, что наследие испорчено, а я скажу, что они никогда не было таким сильным, как сейчас», – ответил Дюрэнт.

Этим летом звездный баскетболист запросил обмен в другую команду. Основными претендентами на получение форварда считаются «Филадельфия» и «Бостон».

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