Кевин Дюрэнт: «Мое наследие сильно как никогда»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт ответил на критику в твиттере.

«Вся эти переходы из одной команды в другую после небольших трудностей портит твое наследие», – написал один из пользователей.

«Все дело в точке зрения, мой дорогой. Ты говоришь, что наследие испорчено, а я скажу, что они никогда не было таким сильным, как сейчас», – ответил Дюрэнт.

Этим летом звездный баскетболист запросил обмен в другую команду. Основными претендентами на получение форварда считаются и .

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?