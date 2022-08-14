Кевин Дюрэнт: «Мое наследие сильно как никогда»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт ответил на критику в твиттере.
«Вся эти переходы из одной команды в другую после небольших трудностей портит твое наследие», – написал один из пользователей.
«Все дело в точке зрения, мой дорогой. Ты говоришь, что наследие испорчено, а я скажу, что они никогда не было таким сильным, как сейчас», – ответил Дюрэнт.
Этим летом звездный баскетболист запросил обмен в другую команду. Основными претендентами на получение форварда считаются «Филадельфия» и «Бостон».
Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?