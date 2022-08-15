Хуан Нуньес перейдет из «Реала» в «Ульм»

Теги возможные переходы Еврокубок Реал чемпионат Германии Ульм Хуан Нуньес Баскетбол

Восходящая звезда испанского баскетбола Хуан Нуньес покинет мадридский «Реал» и перейдет в немецкий «Ульм», который в следующем сезоне будет играть в Еврокубке, сообщает BasketNews.

18-летний разыгрывающий три недели назад был признан MVP чемпионата Европы U20, став самым молодым обладателем этой награды в истории. Нуньес помог Испании завоевать золото, набирая 11,6 очка, 3,9 подбора, 4,9 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч.

Сейчас Нуньес готовится со сборной Испании к отборочным матчам чемпионата мира 2023 года и Евробаскету-2022.

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