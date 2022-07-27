Богданович, Шарич и Зубац сыграют за Хорватию на Евробаскете-2022

Сборная Ховатии объявила расширенный состав, который будет готовиться к чемпионату Европы-2022.

В список из 24 баскетболистов входят игроки клубов НБА: Боян Богданович («Юта»), Дарио Шарич ( ), Ивица Зубац ( ).

Также в расширенный состав сборной вошли такие представители команд , как Марио Хезоня ( ) и Анте Жижич ( ).

Ранее сообщалось, что атакующий защитник «Альбы» Джалин Смит получит хорватское гражданство и присоединиться к национальной команде этой страны.

Хорватия сыграет в группе C Евробаскета-2022 вместе с Грецией, Эстонией, Украиной, Великобританией и Италией.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича