Руди Фернандес: «Рад, что Лоренцо Браун в сборной Испании»

Защитник «Реала» во время презентации сборной Испании перед Евробаскетом-2022 заявил, что изменил свое отношение относительно вызова в команду натурализованного американца .

«Браун находится здесь, чтобы помочь национальной сборной, мы должны четко это понимать. И я предпочитаю игроков, которые сейчас в команде, а не тех, кто проигнорировал вызов Серджо Скариоло приехать этим летом.

Есть довольно много игроков, которые участвовали в «окнах» ФИБА, а сейчас они не могут быть здесь. Обсудив ситуацию с федерацией, скажу, что рад тому, что Браун здесь», – заявил капитан испанской команды.

Несколько недель назад Фернандес выступил против включения экс-игрока УНИКСа в состав сборной на .

«Я уже сказал это президенту федерации Хорхе Гарбахосе, и как капитан я должен был высказать свое мнение. Мне это кажется неправильным. Я узнал из прессы, что они натурализовали этого игрока, которого ничто не связывает с нашей страной», – сказал Руди.

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