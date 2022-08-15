Эксперты ESPN считают Янниса Адетокумбо главным претендентом на награду MVP в сезоне-2022/23

Звездный форвард «Милуоки» является главным претендентом на награду MVP в сезоне-2022/23 по оценкам спортивных экспертов и журналистов ESPN.

По результатам опроса, 33,3 процента экспертов поставили Янниса на первое место, форвард набрал 43 балла. Напомним, что Адетокумбо дважды признавался самым ценным игроком сезона (2019, 2020).

Результаты опроса ESPN:

1. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 43 балла (33,3 процента)

2-3. («Даллас») – 40 (22,2)

2-3. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») – 40 (33,3)

4. («Голден Стэйт») – 14

5-6. («Клипперс») – 6 (5,6)

5-6. Джа Морэнт («Мемфис») – 6 (5,6)

7-8. Никола Йокич («Денвер») – 4

7-8. Джейсон Тейтум («Бостон») – 4

9. Карл-Энтони Таунс («Миннесота») – 3

10-11. Девин Букер («Финикс») – 1

10-11. Энтони Дэвис («Лейкерс») – 1

Концепт-форма для «Милуоки Бакс» – «один миллион баксов»

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой