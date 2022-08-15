Эксперты ESPN считают Янниса Адетокумбо главным претендентом на награду MVP в сезоне-2022/23

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Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо является главным претендентом на награду MVP в сезоне-2022/23 по оценкам спортивных экспертов и журналистов ESPN.

По результатам опроса, 33,3 процента экспертов поставили Янниса на первое место, форвард набрал 43 балла. Напомним, что Адетокумбо дважды признавался самым ценным игроком сезона НБА (2019, 2020).

Результаты опроса ESPN:

1. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 43 балла (33,3 процента)

2-3. Лука Дончич («Даллас») – 40 (22,2)

2-3. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») – 40 (33,3)

4. Стефен Карри («Голден Стэйт») – 14

5-6. Кавай Ленард («Клипперс») – 6 (5,6)

5-6. Джа Морэнт («Мемфис») – 6 (5,6)

7-8. Никола Йокич («Денвер») – 4

7-8. Джейсон Тейтум («Бостон») – 4

9. Карл-Энтони Таунс («Миннесота») – 3

10-11. Девин Букер («Финикс») – 1

10-11. Энтони Дэвис («Лейкерс») – 1

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