Сербия – фаворит Евробаскета-2022 по мнению букмекеров

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Сборная Сербии имеет наивысшие шансы на победу в чемпионате Европы-2022, сообщает Basket Data Scouting.

По расчетам букмекеров, вероятность успеха команды Николы Йокича на предстоящем Евробаскете составляет 16,44%.

Вторую строчку рейтинга делят Словения Луки Дончича (12,5%) и Франция Руди Гобера (12,5%).

Грецию Янниса Адетокумбо букмекеры поставили на четвертую позицию (11,82%).

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»

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