Сербия – фаворит Евробаскета-2022 по мнению букмекеров

Сборная Сербии имеет наивысшие шансы на победу в чемпионате Европы-2022, сообщает Basket Data Scouting.
По расчетам букмекеров, вероятность успеха команды Николы Йокича на предстоящем Евробаскете составляет 16,44%.
Вторую строчку рейтинга делят Словения Луки Дончича (12,5%) и Франция Руди Гобера (12,5%).
Грецию Янниса Адетокумбо букмекеры поставили на четвертую позицию (11,82%).
Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»