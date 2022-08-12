Яннис Адетокумбо пообщался с Винисиусом Жуниором после товарищеского матча в Испании

Звездный форвард «Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокумбо после товарищеского матча в Испании пообщался с бразильской звездой футбола Винисиусом Жуниором из мадридского «Реала».
Два спортсмена обменялись майками греческой команды и «Реала», а также сделали несколько совместных фотографий. Винисиус Жуниор вскоре после встречи назвал 2-кратного MVP НБА «легендой» в сообщении в твиттере.
Адетокумбо пропустил встречу в Wizink Center из-за болей в колене. Испания победила со счетом 87:80.
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Твиттер Янниса Адетокумбо