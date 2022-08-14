Дрю Холидэй: «Яннис должен был играть в «Космическом джеме»

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Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй в подкасте Джей Джей Редика «The Old Man & The Three» признался, что Яннис Адетокумбо не перестает поражать его своей атлетичностью и отношением к работе.

«Яннис работает как аккумулятор. Он постоянно нападает. Кому-то это неприятно, но мне это нравится. Я рад, что я на его стороне.

Бывали матчи, когда он делал один удар мячом, пройдя середину площадки, и забивал сверху, выпрыгнув рядом с линией штрафных. У него такой длинный шаг, что похоже на пробежку, но я не смог бы так сделать даже с пробежкой, хотя я довольно неплохой спортсмен.

Я не видел ничего более потрясающего. Яннис должен был играть в «Космическом джеме», – сказал Холидэй.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой

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