Стеф Карри: «НБА стала такой благодаря Биллу Расселлу»

Разыгрывающий отдал должное легендарному игроку и тренеру «Бостона» Биллу Расселлу, который ушел из жизни в возрасте 88 лет.

«Мы получили все эти возможности благодаря тому, что он делал на протяжении своей карьеры. Не только в баскетбольном отношении, но еще из-за времени, в которое он играл. Он всю жизнь преодолевал ненависть, расизм и трудности, особенно во время матчей.

Если бы не он, я не знаю, какой бы сейчас была НБА. Он оказал влияние на весь баскетбольный мир. Мы все бесконечно благодарны ему за то, что он значил для игры и для общества», – признался Стеф.

В этом году Карри впервые в карьере получил награду MVP финальной серии, которая называется именем .

Получил имя от японского адмирала, одолжил его легенде НБА – вслед за Расселлом умер и тот, кто уступил ему место в «Бостоне»