Чарльз Баркли: «Стефен Карри теперь лучший маленький разыгрывающий в истории»

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Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли отметил историческую значимость завоевания титула для разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри.

«Уорриорз» обыграли «Селтикс» в финале-2022 (4-2) и стали чемпионами в четвертый раз за последние восемь лет. Разыгрывающий Стефен Карри был признан MVP решающей серии впервые в карьере.

«Мне больно говорить об этом, но он превзошел Айзейю Томаса как величайшего маленького разыгрывающего. Это только мое личное мнение. Я имею в виду, он ведь выиграл четыре титула. Айзейя Томас был для меня лучшим низкорослым защитником на свете. Думаю, эта победа позволила ему превзойти Айзейю», – заявил Баркли.

На счету Томаса два чемпионства с «Детройтом» (1989, 1990) и один приз MVP финала (1990).

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