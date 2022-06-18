Чарльз Баркли: «Стефен Карри теперь лучший маленький разыгрывающий в истории»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт отметил историческую значимость завоевания титула для разыгрывающего .

«Уорриорз» обыграли «Селтикс» в финале-2022 (4-2) и стали чемпионами в четвертый раз за последние восемь лет. Разыгрывающий Стефен Карри был признан MVP решающей серии впервые в карьере.

«Мне больно говорить об этом, но он превзошел Айзейю Томаса как величайшего маленького разыгрывающего. Это только мое личное мнение. Я имею в виду, он ведь выиграл четыре титула. был для меня лучшим низкорослым защитником на свете. Думаю, эта победа позволила ему превзойти Айзейю», – заявил Баркли.

На счету Томаса два чемпионства с «Детройтом» (1989, 1990) и один приз MVP финала (1990).

Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей