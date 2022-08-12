Брэндон Робинсон: «Сиксерс» всерьез интересуются Дюрэнтом. После ультиматума они сразу же взялись за телефон»

Журналист Брэндон Робинсон сообщил о том, что заинтересована в приобретении форварда .

Ранее появились слухи, что Дюрэнт снова хочет играть с Джеймсом Харденом и рассматривает «Сиксерс» в качестве одного из приоритетных вариантов продолжения карьеры.

«Мне рассказали, что это взаимный интерес, «Сиксерс» также всерьез рассматривают вариант с Дюрэнтом. «Все серьезно», – сообщил один знающий человек.

После ультиматума Кей Ди «76-е» сразу же взялись за телефон», – информирует Робинсон.

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Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться