Ник Райт: «Дюрэнт способен взять титул в «Сиксерс», и никто не обвинит его в переходе в чемпионскую команду»

Эксперт Fox Sports Ник Райт объяснил желание форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта перейти в «Филадельфию».
«Не удивлюсь, если Дюрэнт посмотрел на «Сиксерс» с точки зрения баскетбола и сказал: «Джоэл Эмбиид очень хорош. Джеймс Харден отлично сочетается со мной на площадке. Да, мы способны выиграть титул, и, кстати, никто не сможет обвинить меня в том, что я присоединился к чемпиону. Эта команда только один раз вышла в финал конференции со времен Джулиуса Ирвинга». Понимаю, почему он хочет туда», – заявил Райт.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия» твердо намерена выменять Дюрэнта.
Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?