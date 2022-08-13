Ник Райт: «Дюрэнт способен взять титул в «Сиксерс», и никто не обвинит его в переходе в чемпионскую команду»

Теги возможные переходы Бруклин Филадельфия НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Эксперт Fox Sports Ник Райт объяснил желание форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта перейти в «Филадельфию».

«Не удивлюсь, если Дюрэнт посмотрел на «Сиксерс» с точки зрения баскетбола и сказал: «Джоэл Эмбиид очень хорош. Джеймс Харден отлично сочетается со мной на площадке. Да, мы способны выиграть титул, и, кстати, никто не сможет обвинить меня в том, что я присоединился к чемпиону. Эта команда только один раз вышла в финал конференции со времен Джулиуса Ирвинга». Понимаю, почему он хочет туда», – заявил Райт.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» твердо намерена выменять Дюрэнта.

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