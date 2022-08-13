Рамона Шелберн: «Между Харденом и Дюрэнтом снова хорошие отношения»

Эксперт ESPN Рамона Шелберн поделилась информацией о взаимоотношениях между бывшими одноклубниками по «Тандер» и «Нетс» и Кевином Дюрэнтом.

Харден в феврале вынудил «Бруклин» обменять его в «Филадельфию».

«Как мне рассказали, между Харденом и Дюрэнтом снова хорошие отношения, несмотря на то, что Джеймс шесть месяцев назад решил покинуть «Бруклин», – сказала Шелберн.

Харден и Дюрэнт недавно вместе посетили концерт рэпера Трэвиса Скотта в Лондоне, а также провели совместную тренировку в Барселоне.

Сообщалось, что Кевин хочет снова играть с Джеймсом и рассматривает «Сиксерс» в качестве одного из приоритетных вариантов продолжения карьеры.

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