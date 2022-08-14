Неймар показал фирменный жест Стефена Карри

Знаменитый нападающий «ПСЖ» Неймар отпраздновал гол фирменным жестом суперзвезды «Голден Стэйт» «Спокойной ночи».

Вчера бразилец сделал дубль в матче 2-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (5:2): на 43-й минуте он реализовал пенальти, а на 51-й – забил с игры.

Жест «Спокойной ночи» стал популярным после розыгрыша плей-офф 2022 года, в котором Карри и «Уорриорз» завоевали четвертый чемпионский титул за восемь лет.

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