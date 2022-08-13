Дрэймонд Грин: «Когда ругаюсь на Стефа или Клэя, чаще всего они игнорируют меня»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, известный своим агрессивным поведением на площадке и в медиа, рассказал о своих взаимоотношениях со Стефеном Карри и Клэем Томпсоном.

«Честно говоря, у нас не так много претензий друг к другу, мы хорошо ладим. Когда я начинаю ругаться, чаще всего они просто игнорируют меня. Если они что-то отвечают, обычно я соглашаюсь с ними.

У нас не те отношения, чтобы спорить. Мы можем обсудить, что думаю я и что думают они. Иногда ситуация накаляется, и я говорю: «Клэй, перестань бросать». Он ругается и кричит в ответ. Если я говорю что-то Стефу, он крайне редко злится или огрызается. Когда он что-то отвечает, я просто ухожу и занимаюсь своими делами», – сказал Дрэймонд.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА

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