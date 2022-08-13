Дрэймонд Грин: «Когда ругаюсь на Стефа или Клэя, чаще всего они игнорируют меня»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, известный своим агрессивным поведением на площадке и в медиа, рассказал о своих взаимоотношениях со и .

«Честно говоря, у нас не так много претензий друг к другу, мы хорошо ладим. Когда я начинаю ругаться, чаще всего они просто игнорируют меня. Если они что-то отвечают, обычно я соглашаюсь с ними.

У нас не те отношения, чтобы спорить. Мы можем обсудить, что думаю я и что думают они. Иногда ситуация накаляется, и я говорю: «Клэй, перестань бросать». Он ругается и кричит в ответ. Если я говорю что-то Стефу, он крайне редко злится или огрызается. Когда он что-то отвечает, я просто ухожу и занимаюсь своими делами», – сказал Дрэймонд.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА