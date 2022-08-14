Овечкин о том, кто восхищает его в спорте: «Баскетболист Карри, он вытворяет невообразимые вещи. В хоккее – Маккиннон, Макдэвид, Кучеров»

сказал, что восхищается баскетболистом Стефеном Карри.

В минувшем сезоне 34-летний игрок стал 4-кратным чемпионом и впервые был признан самым ценным игроком финальной серии.

– Кто для вас сейчас – икона в спорте?

– Если говорить о тех, кто меня восхищает – назову баскетболиста . Он вытворяет невообразимые вещи, и со стороны кажется, что это легко дается. Но на самом деле за этим стоит колоссальный труд.

Из хоккеистов – понятно, это Натан Маккиннон, Коннор Макдэвид, . Приятно за ними наблюдать, прикольно против них играть, – сказал Овечкин.