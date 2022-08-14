Дрэймонд Грин: «Клэй бросается попкорном в самолете и прикидывается, что он ни при чем»

Форвард «Голден Стэйт» поделился забавной историей с участием одноклубника .

«В самолете я сижу с Клэем и Стефом за маленьким столиком вдали от всех. Иногда мы разговариваем, иногда спим. Клэй ведет себя, как ребенок. Он бросает в других парней скитлс и попкорн, а затем закрывает глаза и ведет себя так, будто бросил кто-то из нас. А мы понимаем, что это Клэй, потому что он сидит рядом», – сказал Дрэймонд.

Грин, Карри и Томпсон выступают вместе c 2012 года. За это время они выиграли с «Уорриорз» четыре титула чемпиона .

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами