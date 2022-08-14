«Уорриорз» и «Гризлис» сыграют в Рождество

НБА планирует включить матч между и в рождественскую программу нового сезона, пишет инсайдер Марк Стейн.

«Уорриорз» стали чемпионами в этом году. «Гризлис» завершили регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции (56-26).

Команды встречались во втором раунде плей-офф-2022. Серия сопровождалась постоянными перепалками между игроками на площадке и в медиа. «Голден Стэйт» выиграл со счетом 4-2.

В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле. Зачем? А Леброну придется менять номер?