2-й пик драфта-2009 Хашим Табит продолжит карьеру в Китае

Центровой Хашим Табит (35 лет, 221 см) с высокой долей вероятности проведет следующий сезон в Китае, сообщает агент игрока.

Табит имеет несколько предложений от команд Китайской баскетбольной ассоциации, включая «Цзилинь Нортист Тайгерс» и «Фуцзянь Сюньсин».

Баскетболист из Танзании был выбран под вторым номером на драфте НБА-2009. Он провел в лиге пять сезонов и принял участие в 230 матчах, играя в основном за и «Оклахому».

Не закрепившись в НБА, Хашим выступал в G-лиге, а также в чемпионатах Японии и Тайваня.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича