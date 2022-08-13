Экс-игрок «Мемфиса» Коби Симмонс перейдет в «Гранаду»

Испанская «Гранада» близка к подписанию контракта с разыгрывающим (25 лет, 196 см), пишет Encestando.

Американский баскетболист известен выступлением за в сезоне-2017/18. В 32 матчах он набирал в среднем 6,1 очка, 2,1 передачи и 1,6 подбора.

Не сумев закрепиться в «Гризлис», Симмонс играл в G-лиге, а прошлый сезон провел в чемпионате Польши.

«Гранада» стала победителем второго дивизиона Испании-2021/22 и сыграет в Лиге ACB.

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