Ченнинг Фрай: «Злюсь, когда Шака не упоминают в спорах о величайшем игроке»

Чемпион НБА в составе (2016) считает, что прославленный центровой ’Нил претендует на звание величайшего игрока лиги за все время.

«Я злюсь, когда Шака не упоминают в таких разговорах. Трудно выбрать одного игрока в лиге за долгое время, который единогласно признавался бы лучшим. Не может быть один человек величайшим. Я считаю это неуважением. Всем нравится обсуждать такое, но давайте прекратим, потому что мы всегда судим по разным критериям», – сказал Фрай.

О’Нил провел 19 сезонов в НБА. Он был признан MVP в 2000 году, дважды брал титул самого результативного игрока сезона (1995, 2000), 4 раза становился чемпионом (2000-2002 с , 2006 с )

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