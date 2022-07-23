Шакил О’Нил – Доновану Митчеллу: «Я не обвиняю, а даю тебе знания»

Член Зала Славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил объяснил, почему часто критикует атакующего защитника «Юты» .

«Вы раздаете множество наград разным лохам. И я такой: «Что?» Например, что я сказал о Доноване Митчелле два года назад? Все прыгают на меня и критикуют, а я молчу. И что же он делает сейчас? Так играют суперзвезды?», – заявил Шак после вылета «Джаз» в первом раунде плей-офф-2022.

«Я не обвиняю. Просто хочу, чтобы он реализовал потенциал. Я привожу факты. Я говорю: «Да, ты хорош. Но ты ведь хочешь быть великим, лучшим?» Послушайте, что и как я говорю. Я просто даю информацию.

Я имею на это право. Сколько у меня перстней? Четыре, брат. Три титула за и один – за . Я мог взять еще один в , но не владел знаниями о баскетболе. Теперь у меня есть эти знания, и я даю их тебе, брат. Не возьмешь – твое дело», – прокомментировал свои высказывания О’Нил.

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