Шакил О’Нил – Доновану Митчеллу: «Я не обвиняю, а даю тебе знания»

Теги Лейкерс Майами Шакил О′Нил Орландо НБА Юта Зал славы Донован Митчелл Баскетбол

Член Зала Славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил объяснил, почему часто критикует атакующего защитника «Юты» Донована Митчелла.

«Вы раздаете множество наград разным лохам. И я такой: «Что?» Например, что я сказал о Доноване Митчелле два года назад? Все прыгают на меня и критикуют, а я молчу. И что же он делает сейчас? Так играют суперзвезды?», – заявил Шак после вылета «Джаз» в первом раунде плей-офф-2022.

«Я не обвиняю. Просто хочу, чтобы он реализовал потенциал. Я привожу факты. Я говорю: «Да, ты хорош. Но ты ведь хочешь быть великим, лучшим?» Послушайте, что и как я говорю. Я просто даю информацию.

Я имею на это право. Сколько у меня перстней? Четыре, брат. Три титула за «Лейкерс» и один – за «Майами». Я мог взять еще один в «Орландо», но не владел знаниями о баскетболе. Теперь у меня есть эти знания, и я даю их тебе, брат. Не возьмешь – твое дело», – прокомментировал свои высказывания О’Нил.

Йокич и Сильвер на пути в «Зал Славы НБА» и другие обновления проекта «Зал Славы НБА» в блоге «Зал Славы НБА» (он про «Зал Славы НБА»)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные