Монти Уильямс: «Рад продолжить начатое в «Санз». Мне повезло возглавить эту команду»

Главный тренер «Санз» прокомментировал продление контракта с клубом.

«Мне приятно выразить свою приверженность команде и всем людям, которые делают это место особенным. Наши игроки каждый день упорно работают, что позволяет «Финиксу» добиваться успеха. Рад продолжить начатое вместе с ними.

Ценю ежедневные усилия каждого члена организации «Санз». Работать вместе со всеми ними – радость для меня. Наши поклонник просто невероятны, они заставили меня и мою семью чувствовать себя в Долине как дома. Я благодарен им и с нетерпением жду продолжения работы в местном сообществе.

Моя деятельность в «Финиксе» – радость, а не работа. Мне повезло возглавить эту команду», – заявил Уильямс.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?