Запрошенный Дюрэнтом обмен может привести к локауту НБА

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Кайри Ирвинг Бен Симмонс Баскетбол

Действия форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта привлекли внимание владельцев клубов НБА.

Как отмечает Брайан Льюис из New York Post, недавний запрос на обмен Дюрэнта может затруднить предстоящие переговоры о новом коллективном соглашении и привести к локауту.

Владельцам не нравится поведение звездных игроков «Нетс» Кайри Ирвинга и Бена Симмонса, которые пропускают матчи по личным причинам, а также Джеймса Хардена, который дважды добился обмена в другую команду за последние два года.

В декабре этого года профсоюз игроков и владельцы клубов должны решить, будут ли использовать опцию по выходу из нынешнего коллективного соглашения следующим летом.

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