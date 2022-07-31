Запрошенный Дюрэнтом обмен может привести к локауту НБА

Действия форварда привлекли внимание владельцев клубов НБА.

Как отмечает Брайан Льюис из New York Post, недавний запрос на обмен Дюрэнта может затруднить предстоящие переговоры о новом коллективном соглашении и привести к локауту.

Владельцам не нравится поведение звездных игроков «Нетс» и , которые пропускают матчи по личным причинам, а также Джеймса Хардена, который дважды добился обмена в другую команду за последние два года.

В декабре этого года профсоюз игроков и владельцы клубов должны решить, будут ли использовать опцию по выходу из нынешнего коллективного соглашения следующим летом.

НБА расследует новый контракт Джеймса Хардена – почему?