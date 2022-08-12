Защита Бриттни Грайнер подает апелляцию на приговор

Защита осужденной на 9 лет колонии за контрабанду наркотиков американской баскетболистки Бриттни Грайнер подает апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката центровой УГМК Александра Бойкова. «Мы в процессе подготовки апелляционной жалобы, в пятницу будем подавать», – сказал Бойков.

Центровая екатеринбургского УГМК, и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление. Во время рассмотрения стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

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