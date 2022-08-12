Понкрашов в финале турнира по игре 1 на 1 уступил сербу Крничу

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Серб Йован Крнич стал победителем турнира BetBoom B1BOX по баскетболу 1 на 1.

В финале Крнич обыграл 36-летнего защитника «Нижнего Новгорода» Антона Понкрашова. Матч завершился в овертайме со счетом 10:9.

Турнир прошел в баскетбольном комплексе «Территория мяча» в Москве. В нем принимали участие известные российские и зарубежные баскетболисты и любители. 

Во встрече за 3‑е место победу одержал россиянин Шалва Шаташвили, который со счетом 16:9 переиграл соотечественника Павла Казакевича.

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