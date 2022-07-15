«Нижний Новгород» – восьмой клуб в карьере Понкрашова в Лиге ВТБ. Это рекорд турнира

36-летний разыгрывающий Антон Понкрашов стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству команд, за которые он выступал в турнире. «Нижний Новгород» стал восьмым клубом Лиги ВТБ в карьере игрока.

Сегодня «Нижний Новгород» объявил о подписании однолетнего контракта с Понкрашовым.

Ранее бывший разыгрывающий сборной России играл , «Химки», «Красные крылья», , «Красный октябрь», УНИКС и .

Понкрашов – чемпион Европы (2007) и бронзовый призер Олимпийских игр (2012). Последний раз играл в элитном российском дивизионе в 2021 году за .

В минувшем сезоне 3-кратный чемпион лиги ВТБ (2010, 2012, 2013) выступал в Иране за «Назм Аваран». Понкрашов вышел в 26 матчах, показав среднюю статистику в 16,8 очка (43,1% с игры), 4,8 подбора, 6,0 передачи и 1,0 перехвата. Россиянин помог команде пробиться в полуфинал иранской Суперлиги.

«Нахожусь в стране под санкциями, на качество жизни это никак не влияет». Антон Понкрашов открывает Иран