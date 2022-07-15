«Нижний Новгород» подписал Антона Понкрашова

подписал контракт с разыгрывающим (36 лет, 200 см).

Соглашение рассчитано на сезон-22/23.

Понкрашов – чемпион Европы (2007) и бронзовый призер Олимпийских игр (2012). Последний раз играл в элитном российском дивизионе в 2021 году за «Химки».

В минувшем сезоне 3-кратный чемпион лиги ВТБ (2010, 2012, 2013) выступал в Иране за «Назм Аваран». Понкрашов вышел в 26 матчах, показав среднюю статистику в 16,8 очка (43,1% с игры), 4,8 подбора, 6,0 передачи и 1,0 перехвата. Россиянин помог команде пробиться в полуфинал иранской Суперлиги.

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